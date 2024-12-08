حال الطقس يوم غد

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين، غائما اجمالا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة واستمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت 4 و 14 في زحلة وبين 10 و 19 في محطة طرابلس.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة، كما ترتفع نسبة الرطوبة، مع احتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق خلال النهار خاصة شمال البلاد كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.

الإثنين: غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة واستمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.

الثلاثاء: غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تكون أعلى من معدلاتها الموسمية، كما تكون نسبة الرطوبة منخفضة. الأربعاء:غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل على الساحل وعلى الجبال وتكون أعلى من معدلاتها الموسمية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 21 درجة، فوق الجبال من 9 الى 17 درجة، في الداخل من 4 الى 18 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

- الانقشاع: متوسط إلى جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 45 و 75 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج (0.5 متر) .

- حرارة سطح الماء: 22 درجة.

- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,29 ساعة غروب الشمس: 16,29.