"الميدل ايست" تؤكد تسيير جميع رحلاتها الى العراق اليوم

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أصدرت شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية بيانا جاء فيه: "عطفا على الاتصالات الواردة الى شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية حول تسيير الرحلات الى العراق، يهم الشركة أن تؤكد على تسيير جميع رحلاتها ليوم الاحد الواقع فيه 8 كانون الاول 2024 واقلاعها في الوقت المحدد سابقا من بيروت الى العراق، بعد تعديل مسار سير الطائرات لتجنب الاجواء السورية.

رحلات طيران الشرق الاوسط اليوم الاحد في 8 كانون الاول 2024 الى العراق، هي:

رحلتين الى بغداد

رحلة الى النجف

رحلة الى اربيل

لذا اقتضى التوضيح.

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