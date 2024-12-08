عناوين الصحف ليوم الأحد 8 كانون الأول 2024

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الديار: معركة إسقاط سوريا تُهدّد المنطقة... والجيش اللبناني يُعزز حضوره لحماية الحدود

إقرار خطة الإنتشار جنوب الليطاني... والخروقات «الاسرائيليّة» التحدّي الأول لـ«الخماسيّة» الثلثاء

جنبلاط لمسعى رئاسي جديد بعد زيارة باريس... وزيارة «قواتيّة» لعين التينة الأسبوع المقبل ؟



النهار: الفرار المدوّي للأسد... وسوريا بيد الفصائل المعارضة

الشرق الأوسط السعودية: دمشق في قبضة «الفصائل» والأسد يغادر جواً... والجيش يعلن «سقوط النظام»

الأنباء الكويتية: مسؤول سياسي لـ «الأنباء»: بورصة مرشحين من دون إسقاط تأثر الانتخابات الرئاسية بما يحصل في سورية

الحكومة اجتمعت في «صور» وموقف ميقاتي يشعل خلافاً على «وقف النار»

الوطن السورية: ضامنو «أستانا» يتفقون على إيقاف العمليات العسكرية واتخاذ خطوات على الأرض واجتماع ثانٍ مساء بحضور 5 دول عربية … لافروف: التأكيد على سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها.. عراقجي: إجماع على ضرورة إنهاء الاشتباكات فوراً