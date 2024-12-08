"رويترز" عن ضابطين في الجيش السوري: الأسد صعد على متن طائرة وغادر دمشق إلى وجهة غير معلومة

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روسيا اليوم: نقلت وكالة "رويترز" عن ضابطين في الجيش السوري قولهم إن الرئيس بشار الأسد صعد على متن طائرة وغادر دمشق إلى وجهة غير معلومة فجر اليوم الأحد.



هذا وقال المسلحون إنهم "دخلوا العاصمة دون أي إشارة إلى انتشار الجيش"، مضيفين: "نحتفل مع الشعب السوري بخبر تحرير أسرانا وفك قيودهم وإعلان نهاية عصر الظلم في سجن صدنايا"، وفق "رويترز".

وأفادت مراسلتنا في سوريا فجر اليوم الأحد، باندلاع اشتباكات قوية في العاصمة دمشق.

وأشارت مراسلتنا إلى أن الاشتباكات اندلعت في محيط مبنى الجوية شرقي العاصمة دمشق

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وجاء ذلك بعد أن أفادت مصادر محلية بمعلومات أولية عن بدء دخول المسلحين للعاصمة السورية دمشق، حيث أكد شهود عيان بسماع دوي طلقات نارية كثيفة وسط دمشق.

ونقلت وسائل إعلام عن شاهد عيان أن "المسلحين تواجدوا في منطقة برزة"، داخل مدينة دمشق، مضيفا أن الاشتباكات تجري حاليا.