ورشة تربوية للتيار الوطني الحر بمشاركة الخوري وصحناوي

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بتنظيم من المكتب التربوي واللجنة الاستشارية للتربية، عقد التيار الوطني الحر خلوة تربوية تحت عنوان "القطاع التربوي في لبنان، بين الواقع والمرتجى" بمشاركة أعضاء المكتب التربوي واللجنة الاستشارية كما شارك أيضًا سعادة النائب نقولا الصحناوي.

افتتح الخلوة نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري الذي شدد على أهمية القطاع التربوي بجميع فئاته: التعليم الأكاديمي الخاص والرسمي والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي الرسمي والخاص. كما اكّد نائب الرئيس على ضرورة تطوير القطاع التربوي في لبنان لان التربية تبقى الأساس في تطور الأوطان. وشدّد أيضًا على وجوب ان تؤمّن الدولة والمؤسسات البدلات العادلة للعاملين في القطاع التربوي كافة .

وبعد التداول في شؤون وشجون النظام التربوي اللبناني، عمل المجتمعون على مناقشة الرؤية التربوية للتيار الوطني الحر وتحديد الأهداف التربوية التي يسعى إلى تحقيقها التيار ضمن هيئاته التربوية.