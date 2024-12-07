ناجي حايك رداً على الإتهامات بحق الرئيس عون: نعلم من قاوم بشجاعة ومن اختبأ وراء شعارات زائفة

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رد نائب رئيس التيار الوطني الحر للعلاقات مع الأحزاب الخارجية ناجي حايك على الإتهامات المساقة من البعض للرئيس ميشال عون حول المعتقلين والمخطوفين، فكتب على "إكس": منذ 40 سنة وحتى اليوم، شهد لبنان مرور خمسة رؤساء جمهورية وحوالي عشرة رؤساء حكومات، بعضهم من طرابلس. معظم هؤلاء كانوا يترددون إلى سوريا خلال فترات حكمهم، بل إن أغلبهم كانوا صناعة سورية.

وأكد حايك: الوحيد الذي لم يذهب إلى سوريا خلال فترة حكمه كان الرئيس ميشال عون، الرجل الذي خاض معارك تحرير لبنان وواجه الهيمنة السورية بصلابة.

وأضاف: اليوم، يخرج البعض، ممن لم يواجهوا أي احتلال طيلة حياتهم، ليعترضوا لأن معتقلًا لبنانيًا لم يُستعد من قبل ميشال عون. هؤلاء أنفسهم يتجاهلون تاريخ الميليشيات التي كانت تخطف وتسلم الأسرى إلى سوريا، والتي قد تحاول مستقبلاً التفاخر بالمقاومة!

وتابع: أنا أعلم تمامًا من قاوم بشجاعة ومن اختبأ وراء شعارات زائفة في صالونات الترف او وراء اليسار المدمر، ومن تواطأ على لبنان. عندما صمت الجميع، بقي صوت فريق واحد يدوي .

وختم حايك: لمن يريد اكثار الحديث، أنا جاهز للرد، وأقول: الله يرحم المناضل غازي عاد، رمز الدفاع عن حقوق المعتقلين، ويرحم الرئيس مسعود الأشقر، الصوت الحر المقاوم.