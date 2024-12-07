رئاسة الجمهورية السورية نفت الشائعات المتعلّقة بمغادرة الأسد دمشق

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نفت رئاسة الجمهورية العربية السورية الشائعات المتعلّقة بمغادرة الرئيس السوريّ بشار الأسد دمشق أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى.



وأكّدت أنّها ليست بجديدة، "بل سبق أن اتبعت تلك الوسائل هذا النمط من محاولات التضليل والتأثير على الدولة والمجتمع السوري طيلة سنوات الحرب الماضية".



وشدّدت رئاسة الجمهورية العربية السورية على أنّ "الرئيس يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق".



ولفتت إلى أنّ الأخبار والنشاطات والمواقف المتعلقة بالأسد تصدُر من منصات رئاسة الجمهورية والإعلام الوطنيّ السوريّ.