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"نحن في مرحلة تثبيت الشرعية"... هذا ما كشفه مولوي عن الامن واعادة الاعمار

7
DECEMBER
2024
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وجه وزير الداخلية بسام المولوي من مدينة صور، التحية للقوى الأمنية والفرق الإغاثية كافة التي لم تترك جنوب لبنان رغم خطر العدوان الإسرائيلي، وقال: "الرحمة للشهداء من كافة الأسلاك العسكرية والدفاع المدني والهيئات الإغاثية كافة ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأشار إلى انه "نحن في مرحلة تثبيت الشرعية ولبنان ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار وبالقرار 1701 ونشكر دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري لحماية الجنوب ولبنان بأكمله بالتعاون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".

ولفت إى ان "الوضع الأمني في لبنان حسّاس وجيّد جداً والقوى الأمنية ظلت موجودة في كل مكانٍ يتواجد فيه مواطن لبناني رغم كل ما تعرضت له بعض المراكز لتدمير جزئي أو كلي من قبل العدو الإسرائيليّ". وأضاف: "نحنُ بمرحلة إعادة الإعمار التي أطلقتها الحكومة خلال جلستها اليوم وسنواكب هذه العملية ضمن أحكام الدستور اللبناني الذي يرعى ويحمي الممتلكات العامة والخاصة".

وتبع قائلا: "تم إقرار مشروع قانون في مجلس الوزراء بشأن إعادة الإعمار وسيُرسل إلى مجلس النواب وسنطبق القانون بكل إنسانيّة لحفظ كرامة أهل الجنوب".

من جهة أخرى، قال: "مسألة غياب وزير الدفاع عن الجلسات الحكومية يُسأل عنه هو ورئيس الحكومة مهتم دائماً بحضور كافة الوزراء".

وعن الحدود مع سوريا قال: "أعطينا التعليمات لكافة القوى الأمنية بالقيام بواجباتها عند الحدود بين لبنان وسوريا والقوانين تُطبق بحذافيرها ونعمل على متابعة آلية دخول الوافدين إلى لبنان من سوريا والجيش اللبناني يقوم بجهد كبير عند الحدود البريّة".

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