جبور في لقاء تياري طرابلسي: ما يحصل في سوريا ليس صدفة

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بناء على دعوة هيئة ومجلس قضاء طرابلس قدم النائب جيمي جبور عرضاً سياسياً حول التحديات الاقليمية والدولية التي تحيط بلبنان واحاط الحضور برأي التيار الوطني في الاستحقاقات المقبلة. ولفت جبور الى ان ما يحصل في سوريا ليس صدفة خاصة حصوله فور تطبيق الهدنة اللبنانية وأكد أن الجيش اللبناني عليه مسؤولية كبيرة في ضبط الأمن جنوبا. وقال: هناك تعقيدات في النظام السياسي اللبناني، مذكراً بأن التيار ضد تدّخل حزب الله وغيره من الأحزاب في الحروب خارج الأراضي اللبنانية ورد جبور على اسئلة الحضور وقدم بطاقة التيار لمنتسبين جدد.