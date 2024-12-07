هكذا علق بقرادونيان على كلام مستشار ترامب...!

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اعتبر النائب هاغوب بقرادونيان أنّ "تاريخ 9 كانون الثّاني 2025 يجب أن يكون نقطة انطلاق لمستقبل جديد للدّولة اللّبنانيّة، ولإعادة فكر الدّولة الواحدة بلبنان". وأشار إلى "حديث مستشار الرّئيس الأميركي المنتخَب للشّؤون العربيّة والشّرق الأوسط مسعد بولس، الّذي قال إنّ مَن انتظر سنتين من دون انتخاب رئيس للجمهوريّة، يمكنه الانتظار شهرين أو 3 إضافيّين"، متسائلًا: "لماذا علينا الانتظار؟". وتمنّى، في حديث لقناة الـ"LBCI"، أن "يتمّ انتخاب رئيس توافقي في 9 كانون الثّاني"، موضحًا أنّ "من الصّعب حتّى الآن الوصول إلى مرشّح توافقي". ولفت إلى أنّه "إذا تمكّن رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع من الحصول على توافق 84 نائبًا، فنحن بالتّأكيد سنصوّت له حتّى يصل إلى 86 صوتًا"، مؤكّدًا أنّهم "ضد مبدأ انتخاب الرّئيس بالنّصف زائد واحد".