أسرار الصحف ليوم السبت 7 كانون الأول 2024

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الجمهورية

لوحظ غياب لافت لأكبر هيئة عربية جامعة عن أحداث دراماتيكية متسارعة تجري في دولة عربية.

كشف مسؤول أمني كبير عن توقيف عدد من مهرّبي المخدّرات وفرار عدد آخر نشطوا لاستغلال حالات النزوح.

تبلّغت عاصمة كبرى تأكيدات أنّ ملفاً إنسانياً شائكاً ذا أبعاد سياسية وأمنية أصبح شبه جاهز للإفراج عنه.

اللواء



ما تزال دولة اقليمية على أساس محور معروف، تنأى بنفسها عن الدخول مباشرة بالصراعات الدائرة في المنطقة!



لم يحدث أي تقارب بين الأفرقاء المسيحيين، للتفاهم على اسم أو إثنين كمرشحين للرئاسة الأولى.



تزايدت المخاوف من العودة الى نظام ساد خلال فترة الانتداب، من تقسيم سوريا الى 5 دويلات، بهويات طائفية ومذهبية..



