عناوين الصحف ليوم السبت 7 كانون الأول 2024

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الأخبار
العدو يواصل خروقاته تحت نظر الرعاة لجنة الإشراف باشرت عملها جنوباً
الحدود الشمالية «مُشرّعة» ومخاوف من معركة القصير
البناء
الاحتلال التركي يستنهض «مسلحي المصالحة» لتعويض فشل حمص بإنجاز درعا / أردوغان: عرضنا القمة على الأسد فرفض والسيطرة على حلب وحماة إلى دمشق / إيران وروسيا لدعم سورية بلا تردّد وسقوف… ولقاء الدوحة مفاوضات تحت النار
الجمهورية
واشنطن تؤكّد متانة اتفاق وقف النار وبري عن تأجيل الانتخابات الرئاسية: الحكي ببلاش
اللواء
الجنوب بين الجلسة واللجنة: تطبيع يسابق انتهاكات الاحتلال
جعجع يكشف عن اتصالات مع تركيا وقطر والفصائل.. والمعارضة تدعو اللبنانيين لعدم الانخراط في الميدان السوري