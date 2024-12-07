عناوين الصحف ليوم السبت 7 كانون الأول 2024

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الأخبار

العدو يواصل خروقاته تحت نظر الرعاة لجنة الإشراف باشرت عملها جنوباً

الحدود الشمالية «مُشرّعة» ومخاوف من معركة القصير

البناء

الاحتلال التركي يستنهض «مسلحي المصالحة» لتعويض فشل حمص بإنجاز درعا / أردوغان: عرضنا القمة على الأسد فرفض والسيطرة على حلب وحماة إلى دمشق / إيران وروسيا لدعم سورية بلا تردّد وسقوف… ولقاء الدوحة مفاوضات تحت النار

الجمهورية

واشنطن تؤكّد متانة اتفاق وقف النار وبري عن تأجيل الانتخابات الرئاسية: الحكي ببلاش

اللواء

الجنوب بين الجلسة واللجنة: تطبيع يسابق انتهاكات الاحتلال

جعجع يكشف عن اتصالات مع تركيا وقطر والفصائل.. والمعارضة تدعو اللبنانيين لعدم الانخراط في الميدان السوري