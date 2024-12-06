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"على العدو ان يلتزم بكامل الاتفاق"... هذا ما كشفه وزير الحزب عن وقف اطلاق النار

6
DECEMBER
2024
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أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، لقناة الـ "NBN"، أن "اتفاق وقف الاعمال العدائية تحت سقف القرار الدولي 1701".

أضاف: "خلال أعمال القمة العربية، كان هناك إجماع بين جميع القادة المشاركين في أعمال القمة أن هناك قامة وطنية وحيدة يمكنها الوصول الى اتفاق وقف لاطلاق النار في لبنان وهو الرئيس نبيه بري".

وشدد على أن "التعافي يحتاج الى التعاضد والحوار والتكاتف... وصناعة رئيس في لبنان هي صناعة وطنية بامتياز، وهو ما أكده الرئيس بري، وهناك جهود كبيرة بين الكتل النيابية والاحزاب السياسية من أجل الوصول إلى نتيجة خلال جلسة ٩ كانون الثاني".

وقال: "ما رأيناه خلال الجلسة التشريعية الأخيرة أن اجواء الكتل تتجه الى  الاحتكام الى الديمقراطية التوافقية".

وتابع: "جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد في مدينة صور يوم غد هي جلسة تاريخية بعد حرب كبيرة وستناقش ملف الاضرار الناتجة عن الحرب و خطة انتشار الجيش".

الحاج حسن كرر أن "الرئيس ميقاتي دائماً يقول ان الرئيس نبيه بري هو أخ كبير، ويجب الوقوف عند حكمته، وحرصه الوطني".

وعن اللجنة الخماسية قال: "عملها تطبيق هذا الاتفاق وبالتالي من ضمن عملها الزام الطرفين بالالتزام بين الطرفين ولبنان ملتزم ببنود الاتفاق، وعلى العدو ان يلتزم بكامل الاتفاق".

وذكر بأن "العدو سجل ٥٥٠٠٠ خرق للاتفاق سابقاً ، ولم نسمع تعليقاً من احد عن هذه الخروقات".

وختم: "لا اسرائيل ولا غيرها يمكن ان يضر باللحمة اللبنانية والعيش المشترك بين ابناء الوطن النهائي لجميع ابنائه وبنيه".

 

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