إتّفاقيّة تعاون بين جمعيّة "غدي" و جمعية المجتمع والبيئة... غانم: لتحصين الإعلام الأخضر لأنه أساسي في بناء المستقبل.

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وقّع رئيس اللجنة الوطنية في الاتحاد الدولي لصون الطبيعةIUCN، رئيس "جمعية غدي" فادي غانم ورئيسة جمعية المجتمع والبيئة #ACE الدكتورة سمية عيادي معاصري إتّفاقيّة تعاون بين الجمعيتين في الحازمية.

حضر حفل التوقيع كل من؛ رئيسة دائرة الحفاظ على الثروة الطبيعية بوزارة البيئة لارا سماحة، المدير العام لشركة MORES راجي معاصري، رئيس جمعية Nature Impact المهندس ايمن شحادة، مدير التدريب بنقابة المهندسين المهندس عيسى دعبول، من GIZ جوليانة سلوم، وعبر تطبيق zoom مدير مركز الدراسات والعلوم البيئية في جامعة عدن الدكتور فوّاز بهميش، ومهتمين آخرين.

عيادي

بدايةً رحبت عيادي بالحضور وقالت: تصادف هذه السنة الذكرى العاشرة لانطلاق جمعية المجتمع والبيئة، ويسرّنا اليوم أن نحتفل سوياً بتوقيع هذه المذكرة، التي تساعد في تحقيق أهدافنا المشتركة، وتكون بادرة أمل في هذه الأوقات الصعبة.

غانم

بدوره عرض غانم النشاطات التي تقوم بها جمعية غدي، وخاصة على صعيد ربط الجمعيات الأهلية ببعضها البعض وأضاف: نحن نؤمن بالشراكة، وفيها نكمّل بعضنا البعض كل في مجال تخصصه، وهكذا نساهم في وضع المداميك لبناء المستقبل الذي نريده مشرقاً، أساساته العلم والمعرفة والبيئة السليمة.

ونوه غانم بجهود المشاركين، ودعا لتحصين الإعلام الأخضر لأنه أساسي في بناء المستقبل.

وتهدف هذه الإتّفاقيّة إلى وضع الإطار العام الملائم، الذي يتمّ من خلاله تنسيق التعاون بين الفريقين، للمساعدة في تحقيق أهدافهما المشتركة، خاصّة في تعزيز جهود الوعي والحفاظ على البيئة داخل المجتمعات المحلية.

وستركز هذه الشراكة على تنفيذ حملات مشتركة ومبادرات تعليمية، تركز في جوهرها على الحفاظ على البيئة الجيولوجية، ومراقبة التنوع البيولوجي، وإدارة المياه، والمعرفة العامة.

كما سيوفر فرصًا تدريبية غنية للمزارعين، وأفراد المجتمع، والطلاب، وممثلي وسائل الإعلام "الخضراء".