"الكويت بدها سلامتكم"... التيار الوطني الحر شارك في نشاط انساني نظمته سفارة لبنان في الكويت

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شارك التيار الوطني الحر في الكويت في نشاط انساني نظمته سفارة لبنان في الكويت تمثلت باطلاق حملة واسعة تحمل عنوان "الكويت بدها سلامتكم" لجمع التبرعات بالتعاون مع الجالية اللبنانية لمساعدة اهلهم في لبنان.المساعدات شملت الادوية والمستلزمات الطبية واخرى خاصة بالنساء والاطفال.

وفي هذا الاطار شدد القائم بالاعمال في السفارة اللبنانية في الكويت احمد عرفه على اهمية هذه الخطوة التي تم التعاون فيها بين السفارة الجالية للوقوف الى جانب الاهل في لبنان في ظل معاناتهم المستمرة نتيجة الحرب وفقدانهم لمنازلهم وازدياد حاجاتهم للامور الاساسية للاستمرار متمنياً ان تمر المرحلة على خير وان تساهم الحملة في بلسمة الجراح.