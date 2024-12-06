السيد: حتّى لا يقع المحظور…

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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر منصة "إكس": "حتّى لا يقع المحظور… خبر اليوم، "غارات إسرائيلية استهدفت فجراً الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا بين الهرمل والقاع ومعبر العريضة في عكار"… لذلك، لا يمكن فصل هذه الإعتداءات الإسرائيلية عن التطورات العسكرية الجارية في سوريا على مقربة من حدود البقاع وعكار حيث المواطنون هناك من كل الطوائف يتابعون بقلق ما يجري عبر الحدود، وبالتالي، أعتقد بأنّ على الجيش اللبناني أن يستدرك الوضع هناك اليوم قبل الغد، وأن ينتشر فوراً على تلك الحدود في وضع قتالي جدّي ومدروس لطمأنة الناس من جهة، وإستدراكاً لأيّ مفاجآت دمويّة قد تحصل على الحدود من جهة أخرى… دِرْهَم وقاية خيرٌ من قنطار تصريحات ونظريات".