living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

درغام: لن نقبل أن يبقى قرار السلم والحرب خارج إطار الدولة..

6
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شدّد عضو تكتل "لبنان القوي" النّائب أسعد درغام في حديث إلى "صوت كل لبنان"على أن" تمسّك كل فريق بمرشحه فلن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثاني"، مشيرًا إلى أن "الاتفاق المسيحي حصل في الماضي عندما توافق التيار الوطني الحر، القوّات اللبنانية وقوى المعارضة على إسم جهاد أزعور للرئاسة، ولكن لم ينتج رئيسا للجمهورية".

ورأى "أننا بحاجة إلى توافق وإحداث خرق لانتخاب رئيس بأسرع وقت لإنقاذ البلد من أزمته"، كاشفًا عن لائحة تضمّ 21 اسمًا مطروحًا للرئاسة، ونحن قلنا أن هناك أسماء مرفوضة وهناك ما يقارب الخمس أو ست مرشحين يمكن أن يكون هناك تقاطع عليهم".

وأعلن درغام أن "حزب الله لا يزال متمسكًا بمرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية فيما الرئيس نبيه بري يبدي إيجابيّته في الوصول إلى رئيس توافقي، مؤكدا أنه في ظل التركيبة الحالية نحن بحاجة الى توافق لايصال رئيس توافقي ومحتضن من جميع اللبنانيين لكي يستطيع أن يحكم وبالتالي حللة الوضع في لبنان وحل الأزمات".
وتعليقًا على تطبيق القرار 1701، أكد درغام "أن هذا القرار يشمل القرارات الدولية السابقة، مشددا على أنه مع سقوط معادلة قوة الردع فان أغلبية اللبنانيين لن يقبلوا بالعودة الى ما قبل 7 تشرين والتصرف كما لو أن شيئا لم يكن، لافتا الى أننا اليوم بحاجة لاستراتجية دفاعية، ولن نقبل أن يبقى قرار السلم والحرب خارج إطار الدولة، بل الحق والأمر للجيش اللبناني والدولة اللبنانية وحدها".

وشدد درغام على "أننا كفريق من اللبنانيين ندعو الدولة للاستفادة من سلاح حزب الله، وبالتأكيد سيكون هناك حوار لبناني وبالتالي قرار السلم والحرب سيكون تحت كنف الدولة فقط".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   