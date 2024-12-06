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وزير الدفاع التقى نظيره الإيطالي: استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية خرق فاضح لترتيبات وقف النار

6
DECEMBER
2024
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استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم وزير الدفاع الايطالي غويدو كروسيتو GUIDO CROSETTO والوفد المرافق، في حضور سفير إيطاليا في لبنان  فابريتسيو مارتشيلي.

لدى وصوله الى وزارة الدفاع، قُدمت للوزير كروسيتو التشريفات اللازمة ثم وضع اكليلا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش اللبناني. 

 ثم عُقد اجتماع تم خلاله البحث في العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في لبنان. وكان عرضٌ للتّعاون العسكري بين البلدين، وأهميّة الدّور الّذي تقوم به الوحدة الإيطاليّة في إطار القوّة الدّوليّة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

اطلع كروسيتو الوزير سليم على المساعي التي بذلتها ايطاليا للتوصل الى وقف اطلاق النار ومواصلة العمل لإرساء الإستقرار في لبنان لا سيما في جنوبه من خلال التعاون القائم بين اليونيفيل والجيش اللبناني، مؤكدا استمرار دعم إيطاليا  للجيش عبر تنظيم المزيد من المؤتمرات لتعزيز قدراته لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة.  

شكر الوزير سليم لإيطاليا دعمها للبنان ومساعدتها الجيش، مؤكدا حرص لبنان على سلامة اليونيفيل واستمرارها في القيام بالمهام المنوطة بها على رغم الاعتداءات الاسرائيلية على مواقعها، مشيرا الى ان "الجيش كان وسيبقى حريصا على اقصى درجات التعاون مع اليونيفيل لا سيما في هذه المرحلة حيث يضطلع الجيش بدور مركزي في الحفاظ على الأمن والإستقرار في الجنوب بالتعاون الوثيق مع اليونيفيل". 

وإذ لفت الوزير سليم الى استمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي ما يشكل خرقاً فاضحاً لبنود ترتيبات وقف إطلاق النار، شدد على التزام لبنان بالقرار 1701 بكلّ مندرجاته.

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