إليكم طقس الـweekend..!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد وجنوبها.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس مستقر وجاف نسبيا يسيطر الحوض الشرقي للمتوسط ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة صباح يوم الأحد بمنخفض جوي سريع ومحدود الفعالية متمركز حاليا فوق السواحل الليبية يؤدي الى طقس متقلب حتى صباح يوم الأثنين المقبل، حيث يعود الى الاستقرار.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت 4 و 14 في زحلة وبين 10 و 19 في محطة طرابلس.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية تنشط الرياح شمال البلاد احيانا، كما تنخفض نسبة الرطوبة.

السبت:

غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد وجنوبها.

الأحد:

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لهطول أمطار محلية كما تنشط الرياح أحيانا.

الإثنين:

غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات، ويتحول الطقس خلال النهار الى قليل الغيوم.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 23 درجة، فوق الجبال من 6 الى 16 درجة، في الداخل من 4 الى 19 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 65%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,29

-ساعة غروب الشمس: 16,29