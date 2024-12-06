سامي الجميل: يجب أن نعيد النظر بعورات النظام السياسي

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شدد النائب سامي الجميل في حديث تلفزيون على أن "بناء المستقبل والمواطنة يبدأ بمصارحة ومصالحة حقيقيتين"، ودعا إلى "فتح صفحة جديدة على أسس متينة"، معتبرا أن "ذلك يحتاج وقتا وجهدا ومصارحة بالهواجس وأسباب الخوف والاعتراف بتضحيات البعض"، معربا عن "خشيته من الذهاب الى ترقيعة رئاسة جمهورية تبقي الجمر تحت الرماد".



واعتبر أن "الرئاسة جزء من مسار يجب ألا يحصل بمعزل عن الباقي"، واشار إلى أن "على المجلس أن يعقد جلسة مفتوحة على مدى شهرين أو 3 أشهر ويقوم بعمل في العمق يبدأ بانتحاب رئيس يجب أن يكون حاضرًا ونكمل في المجلس بمصارحة ومصالحة وننظر بنظامنا مع عوراته وما لم يطبق من اتفاق الطائف، ونعيد النظر بأخطاء النظام ونطمئن جميع اللبنانيين لنخلق بلدا يعيش مئة سنة لأن هدفنا بناء بلد"، داعيا كل شركائنا إلى "الجلوس معنا لبنائه سويا".



وشدد على أن "الوقت حان ليتوقف الترقيع ولو استغرق الأمر شهرين أو ثلاثة أشهر، كما حان الوقت لنعالج الجرح بشكل صحيح ونبني بلدا يليق بأبنائه"، وطالب بأن "نتسلح بالجرأة، فممنوع الذهاب إلى تسويات ظرفية وترقيعات وتنفيعات لأن في الأمر مقتلا للبلد"، متمنيا على "المسؤولين أن "الغوص في العمق هذه المرة لمناقشة مستقبل لبنان"