"عين التينة": جلسة 9 ك2 ستكون جلسة انتخاب رئيس للجمهورية

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

رئاسياً، وتأكيداً لجدّية التوجه لإنتخاب رئيس للجمهورية، وجَّه الرئيس بري دعوة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، لحضور جلسة التاسع من كانون الثاني لانتخاب رئيس للجمهورية في خلال اتصال هاتفي بينهما، وقد وعد الأخير بتلبية الدعوة.



ونقل عن مصادر عين التينة ان جلسة 9 ك2 ستكون جلسة انتخاب رئيس للجمهورية ولهذا الغرض دعا الرئيس نبيه بري السفراء للمشاركة في الجلسة، كما كان يحدث عادة في جلسات انتخاب الرئيس.



ونقل عن الرئيس بري انه اذا لم يحصل التوفيق بالانتخاب، فهو يدرس عدم اختتام المحضر، وعقد جلسات متتالية لانجاز الانتخاب، معتبرا ان موقف مستشار الرئيس الاميركي مسعد بولس يعنيه ولا يعني لبنان، فالكلمة الفصل هي للنواب والمجلس كمؤسسة سيدة نفسها.