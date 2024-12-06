الاعتداءات الإسرائيلية ستنحصر تدريجياً...

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية ستنحصر تدريجياً مع بدء لجنة الإشراف عملها والتي ستعقد اجتماعها الأول اليوم في مقر الوحدة الإيطالية في الناقورة»، ولفتت الى أن لبنان يستكمل تنفيذ التزاماته وفق الاتفاق لا سيما انتشار الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في الجنوب والتعاون مع لجنة الإشراف الدولية، لكن العدو الإسرائيلي يعيق انتشار الجيش وإجراءاته ويعرّض الاتفاق لخطر السقوط. مضيفة أن اتصالات الحكومة اللبنانية بالمعنيين بواشنطن وباريس لم تتوقف مطالبة بالضغط على «إسرائيل» لوقف خروقها واعتداءاتها كي لا تؤديا الى سقوط الاتفاق وتجدد الاشتباكات والتوتر في الجنوب.