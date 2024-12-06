لافروف: جهات عديدة تدعم الفصائل المسلحة في سوريا

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سكاي نيوز عربية: قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن لدى موسكو معلومات تتعلق بالجهات الداعمة للجماعات المسلحة في سوريا والتي تشنّ هجوما على القوات الحكومية السورية.

وفي مقابلة أجراها معه في موسكو الإعلامي الأميركي تاكر كارلسن، المقرّب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وبثّت الخميس، قال لافروف ردا على سؤال يتعلق بالجهات الداعمة للفصائل المسلحة التي سيطرت على حلب وحماة: "لدينا معلومات عن ذلك، ونود أن نناقش هذا الأمر مع جميع شركائنا في هذه العملية، وكيفية قطع قنوات تمويلهم وتسليحهم".



وأضاف: "تذكر المعلومات المتاحة علنا، على وجه الخصوص، الأميركيين والبريطانيين وبعض الأطراف الأخرى، كما يقول البعض إن إسرائيل مهتمة بتفاقم الوضع حتى لا يكون قطاع غزة تحت المجهر"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.





وشدد لافروف على أن "هذه لعبة معقدة. فهي تشمل العديد من الجهات الفاعلة".