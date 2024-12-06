عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 كانون الأول 2024

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الأخبار: قاسم: الإتفاق جنوب الليطاني فقط

"وعد والتزام": الإيواء ثم الإعمار بالتعاون مع الدولة

الجنة الدولية أمام إختبار خروقات العدو

سوريا أمام خطر التقسيم

النهار: الجيش يعزّز وحداته الحدودية شرقاً وفي الجنوب... 4 مرشحين طرحوا في المداولات الفرنسية- السعودية

الجمهورية: لجنة الجنرالات "تبدأ مهمتها"

لبنان بين مصالح المحاور



البناء: الاحتلال التركيّ يتمدّد إلى حماة بواجهة «النصرة»… وتقارير عن هجمات معاكسة / لافروف وفيدان وعراقجي لاجتماع الدوحة… ووزراء الخارجية العرب في القاهرة / قاسم: الاتفاق محصور جغرافياً بجنوب الليطاني… ونقف مع سورية كما وقفنا دائماً

الديار: لجنة وقف النار أمام الإختبار جنوباً... وقلق من الاسوأ شرقاً

قاسم يُثبّت المعادلات... ورهان لبناني على الدور الفرنسي

المعارضة «تراوغ» رئاسياً بانتظار تسلّم ترامب للرئاسة!



اللواء: قلق لبناني من التداعيات السورية.. والجيش ينشر وحدات عند الحدود الشرقية

برّي يدعو هوكشتاين لجلسة 9 ك2.. وحزب الله يحصر اتفاق وقف النار جنوب النهر والجميّل: لا تعايش مع السلاح

l'orient le jour: À Nabatiyé, la désillusion face au lourd prix de la « résistance »



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: الجيش السوري: الانسحاب من حماة «إجراء تكتيكي مؤقت»

طائرات حربية تدمر جسر الرستن بين مدينتي حماة وحمص لإيقاف تقدم «الفصائل»



الأنباء الكويتية: مراقبون دعوا قائد الجيش إلى التخاطب المباشر مع رئيس المجلس في الملف الرئاسي والطلب إليه العمل على تسهيل العوائق الأساسية التي تقف أمام ترشيحه

بري وضع الجميع أمام موعد التاسع من يناير بعدما «حشر» البعض في مواقفهم