الأنباء الكويتية: "الجيش الإسرائيلي" يقوم برصد تحرك مقاتلي حزب الله وكوادره لتكون ما يشبه بنك أهداف

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الأنباء الكويتية: في الميدان، تواصل إسرائيل حربها غير المعلنة على الجنوب من جانب واحد، وسط تريث او تأخير في السير بالإجراءات التي ينص عليها القرار 1701. وفيما الحكومة اللبنانية لم تنجز حتى الآن، وبشكل كامل خطة انتشار الجيش في جنوب الليطاني، فإن لجنة المراقبة المشرفة على تطبيق اتفاق وقف النار، أمامها أسبوع على الأقل لتباشر عملها بشكل فاعل.

وهذا الأمر يعطي الجيش الإسرائيلي مزيدا من الوقت لاستمرار أعمال التفجير والتجريف وشن بعض الغارات. وقد زار رئيس اللجنة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز ترافقه السفيرة ليزا جونسون والوفد العسكري المرافق مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أمس، والتقى الرئيس نبيه بري.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»: «يقوم الجيش الإسرائيلي بهدم المنازل وتفجيرها في المنطقة الحدودية، والتي يملكها مقاتلون وعائلاتهم، أو الذين يتم نعيهم عبر وسائل الإعلام تزامنا مع عودة الجنوبيين إلى أرضهم».

وأضافت المصادر: «من خلال الطلعات اليومية وعلى مدار الساعة للطيران الحربي الإسرائيلي والمسير الذي لا يغادر الأجواء، يقوم الجيش الإسرائيلي برصد تحرك مقاتلي حزب الله، وكوادره لتكون ما يشبه بنك أهداف، وربما لوضعه أمام لجنة المراقبة المشرفة على تطبيق وقف إطلاق النار عندما تباشر أعمالها الأسبوع المقبل».