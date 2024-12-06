حميميم الروسية: الجيش السوري مدعوما بالقوات الجوية الروسية يصفي نحو 300 مسلح في إدلب وحلب وحماة

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روسيا اليوم: أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ إغناسيوك أن القوات الجوية الروسية بالتعاون مع القوات الجوية السورية تمكنت من القضاء على نحو 300 إرهابي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال إغناسيوك في إحاطة صحفية: "تواصل القوات الجوية الفضائية الروسية تقديم الدعم للجيش العربي السوري في عملياته لصد العدوان الإرهابي في محافظات إدلب وحماة وحلب".

وأضاف: "وخلال الـ 24 ساعة الماضية، نفذت الطائرات التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الجوية السورية ضربات صاروخية وجوية على تجمعات المسلحين ومراكز قيادتهم ومخابئهم، وتم القضاء على ما لا يقل عن 300 إرهابي، وتدمير 9 أنظمة صواريخ متعددة الإطلاقات، و7 دبابات، و28 مركبة قتالية مدرعة، و14 مركبة عسكرية، بالإضافة إلى مركز قيادة ومستودع ذخيرة ومستودع طائرات مسيرة".