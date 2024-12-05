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اليكم خلفية الاعتداء على الجيش اللبناني وتحطيم آلية عسكرية...في منطقة الفوار- زغرتا!

5
DECEMBER
2024
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وَقع إشكال بين شبان من عرب الفوار ودورية من الجيش اللبناني في منطقة الفوار، في زغرتا، شمال لبنان. وبحسب ما أفادت مصادر، فقد حصل الإشكال خلال محاولة الدورية توقيف المطلوب “ي.ع” الملقب بـ”أبو الطس”، ممّا أدّى الى حالة من التوتّر والغضب من قبل الأهالي.

وتطوّر الإشكال لاحقاً إلى اعتداء على عناصر الجيش اللبناني وآلياته، بعد تجمهر عدد كبير من الشبان وسحب الموقوف من الآلية ومحاولة الاستيلاء على بنادق حربية من عناصر الدورية.


عندها قام عناصر الجيش اللبناني بإطلاق النار في الهواء بمحاولة لتفريق الحشود، في وقت تشهد منطقة الفوار حالة من التوتر، وقد وصل دعم اضافي للدورية لضبط الأوضاع وملاحقة المعتدين على الجيش اللبناني.

إلى ذلك، قُطعت كل الطرق المؤدّية إلى منطقتَي الفوار والعيرونية من جهات زغرتا والضنية وطرابلس وجبل تربل من قبل عناصر الجيش اللبناني والمخابرات. كما تتواجد سيارات إسعافات للصليب الأحمر في المكان.

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