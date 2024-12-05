وفد "لابورا" أطلع وزير الدفاع على خطط مساعدة الشباب على الإنخراط في مؤسسات الدولة وبخاصة الجيش

A + A -

زار وفد من مؤسسة "لابورا" وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه باليرزة، وأطلعه على عمل المؤسسة الهادف إلى "إرساء التوازن في المراكز الوظيفية الرسمية والدورات التي تعدّها المؤسسة والمتعلقة بمساعدة الشباب على الإنخراط في مؤسسات الدولة وبخاصة الدورة الحالية للجيش اللبناني".

وضم الوفد إلى رئيس "لابورا" الأب طوني خضره، العميدين هادي خوري وأنطوان نجيم والدكتور رونالد ناصيف.

وأشار بيان لـ"لابورا" الى أنه تخلل اللقاء "الحديث عن دور الشباب في بناء الدولة، وشدد الوزير سليم في هذا الإطار، على أهمية انخراط الشباب في مؤسسات الدولة، وقال إنهم قوة المستقبل وبسواعدهم تبنى الأوطان، لافتا الى ان للشباب دورا كبيرا ومهما في تنمية وبناء المجتمع".