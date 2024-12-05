قرار هامّ من الحلبي..

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ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي اجتماعا إداريا تربويا ، ضم المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر ، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري ، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة هيام إسحق ، وعدد من رؤساء الوحدات في الوزارة والمستشارين . كان عرض للوضع على الأرض بعدما غادرت العائلات المدارس المستخدمة كمراكز للإيواء بنسبة تسعين في المئة تقريبا ، كما كان عرض لأوضاع المدارس والثانويات والمهنيات بحسب كل منطقة وذلك سندا لتطور الإحصاءات ساعة بساعة ، وتبين أن هناك مدارس باشرت بعمليات التنظيف وترتيب الصفوف وباتت جاهزة للتعليم الحضوري بصورة كاملة ، كم ان هناك مدارس تحتاج إلى زجاج وإصلاحات وصيانة وطرش ، ومدارس أخرى تحتاج إلى ترميم وتدعيم أو إعادة بناء نتيجة هدمها بفعل العدوان الإسرائيلي .

وعرض المجتمعون سيناريوهات متنوعة لتأمين التعليم الحضوري أو من بعد ، وذلك بحسب المناطق واستقرار الأهالي والأساتذة في أماكن معينة او تجميعهم في مدارس محددة مع تأمين احتياجاتهم ، كما كان عرض لموضوع توافر الكهرباء والاتصالات والانترنت وذلك بحسب المناطق والأضرار التي لحقت بالشبكات.

وبعد المداولات في كل السيناريوهات التربوية والإدارية والتواصل مع الجهات الممولة، والأخذ في الاعتبار كل المعطيات اللوجستية ودرس المناهج المعتمدة لهذه الفترة ، اتخذ الوزير الحلبي القرار الآتي:

نص القرار :

قرار يتعلق باستمرار العمل بالقرار الرقم 913/م/2024 تاريخ 25/11/2024 في المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية ، جاء فيه:

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم 2869 تاريخ 16/12/1959وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس والثانويات الرسمية)،

بناء على القرار رقم 1460/م/2010 تاريخ 7/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية على اختلاف انواعها ومراحلها)،

بناء على القرارين رقم 1130/م/2001 تاريخ 13/9/2001 (النظام الداخلي للمدارس الرسمية) ورقم 590/م/1974 تاريخ 19/6/1974 (النظام الداخلي للثانويات الرسمية) وتعديلاتهما،

بناء على القرار رقم 854/م/2024 تاريخ 1/11/2024، (تحديد مسارات التعليم للعام 2024/2025)،

وبعد استطلاع رأي كل من مديري التعليم الابتدائي والثانوي والارشاد والتوجيه ،

وبناء على اقتراح المدير العام للتربية والمدير العام للتعليم المهني والتقني،

يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: يستمر العمل في المدارس والثانويات الرسمية باحكام القرار الرقم 913/م/2024 تاريخ 25/11/2024 (المتعلق بآلية تنفيذ التعليم من بعد في المدارس والثانويات الرسمية المقفلة بسبب العدوان الاسرائيلي على لبنان وتلك التي تعذر عليها التعليم الحضوري وتعديل برنامج التدريس الحضوري ) لا سيما ما يتعلق بتحديد ايام وحصص التدريس للعام الدراسي 2024/2025 لغاية اخر يوم تدريس يسبق عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة .

المادة الثانية: تعتمد المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية التعليم الحضوري حيث تتوافر شروط ذلك ، على ان تكون مدة حصة التدريس حضورياً ومن بعد 45 دقيقة في هذه الفترة .

المادة الثالثة : يستمر التعليم في المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات المقفلة والتي تعرضت لاضرار كبيرة بالطريقة المتاحة ويلتحق التلامذة وفقاً لطلب الاهل ويصار لاحقاً الى بت أوضاعها وآلية التعليم والترميم فيها على ضوء واقعها.

المادة الرابعة: يستأنف العمل طبيعياً في المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية بعد انتهاء عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة وفق الالية والنصوص الادارية التي كانت معتمدة للعام الدراسي الماضي 2023/2024، ما لم تطرأ اي تطورات تستدعي اعادة النظر .

المادة الخامسة: تطبق احكام القرار الرقم 913/م/2024 تاريخ 25/11/2024 على المعاهد والمهنيات الرسمية ايضًا لغاية لغاية اخر يوم تدريس يسبق عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة .