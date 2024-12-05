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يقوم بالاتجار بالبشر وخطف شبان وطلب فدية.. هذا ما حلّ به!

5
DECEMBER
2024
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية، كثفت القطعات المختصة جهودها الميدانية والاستعلامية للعمل على تحديد أماكن تواجدهم بغية توقيفهم.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم الإتجار بالبشر، ويدعى:

  • ب. م. (مواليد عام ۱۹۹۳، لبناني)

كما تبيّن أنه أحد أفراد عصابة أقدمت على خطف شبان من محلة ببنين بعد ايهامهم بإمكانية تهريبهم بطريقة غير شرعية عبر البحر، ليعمدوا بعدها إلى طلب فدية مالية من ذويهم لقاء تركهم.

بتاريخ 28-11-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة ببنين.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وسلم إلى القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف متورطين آخرين.

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