رسالة قوية للجنوبيين العائدين... الحكومة الى جانبهم

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

من خطة انتشار الجيش اللبناني على أرض الجنوب الى خروقات وقف اطلاق النار، من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي، التي ستكون على طاولة لجنة مراقبة اتفاق وقف النار في اجتماعها غداً (أي قبل جلسة السبت) ستكون كلها امام جلسة خاصة لمجلس الوزراء تعقد بعد غد السبت في ثكنة بنوا بركات في صور، يشارك فيها قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.



وحسب مصادر وزارية، فإن عقد الجلسة هي بمثابة رسالة قوية للجنوبيين العائدين، أن الحكومة الى جانبهم، وتواكب عودتهم، وتبذل جهدها لتحصين الوجود البشري والاجتماعي والعمراني للاهالي في مدنهم وقراهم.



وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع مباشرة لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار عملها تنطلق مرحلة أساسية من تنفيذ هذا الإتفاق، على أن تنصرف الحكومة إلى مواكبة عملية تعزيز انتشار الجيش في الجنوب.

ولم تستبعد المصادر، مع بدء اعمال لجنة مراقبة وقف اطلاق النار عملها ان يعرض العماد عون خطة استعادة الوضع على الارض في الجنوب خلال الجلسة