الجيش السوري يوسع حدود حزام الأمن لحماه

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

في سورية، نجح الجيش بتثبيت خط الدفاع الذي أقامه حول مدينة حماة وامتدادات أريافها، موسعاً حدود حزام الأمن لحماة باستعادة بلدات وقرى في الأرياف، ومانعاً جماعة جبهة النصرة ومن معها من تحقيق مزيد من التوغل، نافياً ما تروّج له بعض القنوات من تقدم في حماة أو نحوها، بصورة قالت إن هجوم جبهة النصرة المدعوم من تركيا والمؤيد من واشنطن وتل أبيب قد استنفد اندفاعته التي بدأ بها وبدأ يراوح مكانه، بينما تداولت صفحات تابعة لجماعات تقاتل مع النصرة تسجيلات لمسلحين يستغيثون ويندّدون بغياب الدعم عنهم بما يسهّل استعادة الجيش السوريّ لعدد من القرى دون قتال.