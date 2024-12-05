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عناوين الصحف ليوم الخميس 5 كانون الثاني 2024

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الأخبار: هوكشتين إلى بيروت وتأخير مشبوه لإنعقاد لجنة الإشراف على الهدنة

إنتخاب الرئيس: ميزان القوى لن يتغيّر
هجوم الشمال تعثّر على أبواب حماه

 

 

 


البناء: خط الدفاع السوري عن حماة صامد ويستقدم تعزيزات… والنصرة تستنفد اندفاعها / فوضى إعلاميّة بين نتنياهو والجيش… والتحقيقات: تحرير الأسرى بالقوة يقتلهم / خروقات وقف النار أمام لجنة المراجعة اليوم… والحكومة تجتمع في صور السبت

 

 

 

اللواء: الحكومة في الجنوب السبت: تثبيت العودة إلى الأرض والدولة
بري متمسك بجلسة الإنتخاب للإنتخاب.. وبوادر تفاؤل بلجم الإنتهاكات الإسرائيلية

 

 

 

 

النهار: وقف النار إلى عهدة الأميركيين والفرنسيين... "حمى" 9 كانون الثاني لا تضمن الانتخاب؟

 

 

 

الجمهورية: شرطان للرئاسة: التوافق والنصار
حلب نقطة التحوّل

 

 


الديار: هل تطيح التباينات الاميركية الفرنسية جلسة 9 كانون الثاني؟
الخطوط مفتوحة بين الجيش والمقاومة والمغتربون عائدون الى لبنان...
ماذا لو سقطت حماة وحمص ووصل الجولاني الى جرود عرسال ووادي خالد؟

 

 

 

l'orient le jour: Malgré le cessez-le-feu, l’armée israélienne continue de manœuvrer au Liban-Sud

 

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية:احتدام المعارك بين «الفصائل» والجيش السوري شمال حماة
نزوح 115 ألف سوري بحسب الأمم المتحدة

 

 


الأنباء الكويتية: فريق سياسي تراجع خطوة إلى الوراء وطرح اسم الوزير السابق ناصيف حتي.. ولجنة المراقبة إلى تثبيت وقف النار جنوباً
بري يواصل اتصالاته لتأمين أكثرية لانتخاب الرئيس وإشراك القوى السياسية

 



الوطن السورية: روسيا: ندعم بقوة جهود مكافحة الإرهاب.. مصر: موقفنا ثابت في دعم السيادة السورية.. كوبا: متضامنون بالمطلق معكم … صباغ: أهمية دعم جهود الدولة السورية في التصدي للإرهاب وفضح داعميه

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