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الخطوط مفتوحة بين الجيش والمقاومة... والمغتربون عائدون الى لبنان

5
DECEMBER
2024
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تؤكد مصادر متابعة للمفاوضات، ان واشنطن تدخلت بقوة منذ يومين ومنعت اسرائيل من قصف مدينة بيروت بعد رد حزب الله على الخروقات الاسرائيلية في مزارع شبعا خارج الـ 1701.

 

واكدت المصادر، ان معالجة الخروقات وتثبيت وقف اطلاق النار بعد الحرب العنيفة ليست « قلعة شوكة» « وكوني فكانت» كما يروج البعض، والاتفاق سينفذ، والخروقات الاسرائيلية هدفها رفع معنويات الداخل الاسرائيلي بعد صور عودة النازحين إلى قرى الجنوب حاملين رايات حزب الله، مما خلف نقمة عارمة على نتنياهو، تزامنت مع حملات الصحف الاسرائيلية على الاتفاق واعتباره نصرا لحزب الله وسلاحه، مما شكل احراجا لنتنياهو المتخوف من عزله واحالته على التقاعد، فرد بتصعيد الخروقات ومنع العودة الى عدد من القرى اللبنانية لكسب المستوطنين.

 

وتشير المصادر الى ان مسارعة اميركا وفرنسا الى تسمية ممثليهما في اللجنة المشرفة على وقف النار بسرعة لافتة والدعوة للاجتماع الاول غدا الجمعة للتعارف، على ان يعقد الاجتماعى الرسمي الثلاثاء، دليل على السعي لانجاح الاتفاق ومعالجة الخروقات رغم التباينات الاميركية الفرنسية، ولخلاف على مكان الاجتماع نتيجة تحفظ لبنان ان يكون في مقر الامم المتحدة في الناقورة ودخول ممثل اسرائيل الى الارض اللبنانية.

 

ويصر لبنان على ان تبقى الاجتماعات في مقر الوحدة الإيطالية عند معبر راس الناقورة حيث تعقد الاجتماعات الثلاثية منذ 2006، علما ان هناك مهلة 60 يوما لتطبيق الاتفاق، كما شكل انتشار الجيش اللبناني في مدينة صور دليلا اضافيا على التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ الاتفاق سريعا «للقوطبة» على اي ذريعة اسرائيلية للعرقلة وسط تسهيل لافت من حزب الله، كما اعاد الجيش انتشاره في شبعا باستثناء بعض المواقع التي لم تنسحب منها اسـرائيل حتى الان.

 


وكشفت المعلومات، ان التواصل الايجابي قائم بشكل دائم ولم ينقطع بين الجيش والمقاومة وسيؤدي حتما الى معالجة كل الاشكالات والثغر والعقبات وانتشار الجيش اللبناني دون اي اشكالات في جنوب الليطاني، وقابلت قيادة الجيش هذه التسهيلات من حزب الله بكل ايجابية في ظل حرص من الطرفين على زيادة التعاون والتنسيق والحفاظ على افضل العلاقات، هذا ما ازعج البعض، لكنه ادى إلى قطع كل المحاولات التي عملت على الإيقاع بين الجيش والمقاومة، واكد النائب حسين الحاج حسن على افضــل العلاقات مع الجيــش وقائده.

 

وفي هذا الإطار، يعقد مجلس الوزراء جلسة صباح السبت في ثكنة بنوا بركات في مدينة صور في حضور قائد الجيش، وحسب المعلومات فان العماد عون سيطلع الوزراء على تفاصيل خطة انتشار الجيش في الجنوب...

 

عودة المغتربين

المغتربون اللبنانيون يعودون الى لبنان، وطائرات العائدين الى مطار رفيق الحريري الدولي « مفولة» بين ٢١ كانون الاول واوائل كانون الثاني لقضاء الاعياد بين الأهل والأصدقاء رغم الغلاء الذي طرأ على اسعار تذاكر السفر، وعلم ان الحجوزات في الفنادق مرتفعة والحفلات لكبار الفنانين باتت محجوزة بالكامل رغم وصول الاسعار الى مبالغ لافتة، وهذا ما سيدخل الى الخزينة اللبنانية مبالغ قد تتجاوز ملايين الدولارات وحركة في الأسواق وتأمين فرص العمل لمئات الطلاب والشباب خلال ليالي الاعياد.

الديار
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