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سبوتنيك الدولية: التلفزيون الإيراني يعلن انتقال قائد في الحرس الثوري إلى سوريا بشكل عاجل

5
DECEMBER
2024
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روسيا اليوم: أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، بانتقال فريق استشاري عسكري إيراني إلى العاصمة السورية دمشق لمساعدة السلطات هناك، كان من بينهم العميد جواد غفاري.

 

وأوضحت قناة "العالم" الإيرانية الرسمية، أن العميد غفاري وصل إلى دمشق بصورة عاجلة، على رأس وفد استشاري إيراني، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون العسكري الأمني السياسي لمساعدة سوريا في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها في الشمال السوري.


ونقلت القناة عن مصادر إيرانية، أن اللجوء إلى غفاري جاء بسبب خبرته في الأراضي السورية، خصوصاً في مدينة حلب نهاية عام 2017، كما انخرط في معارك تدمر وبادية الشام ودير الزور والبوكمال إلى جانب الجيش السوري".


وأوضحت القناة أن غفاري الملقب أيضا بـ"أحمد مدني"، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، ولديه خبرة عسكرية، حينما وضع خططاً عسكرية للسيطرة على طريق حلب – خناصر، التي كان من شأنها تعزيز السيطرة الإيرانية في الشمال السوري.


وفي وقت سابق، صرح النائب إسماعيل كوثري، مسؤول الشؤون العسكرية في لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية، بأن هناك احتمالاً لأن ترسل إيران ما وصفه بـ"القوات الاستشارية" إلى سوريا.

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