روسيا اليوم: مصدر عسكري سوري ينفي دخول المسلحين إلى مدينة حماة ويؤكد انتشار الجيش في جميع الاتجاهات

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روسيا اليوم: نفى مصدر عسكري سوري دخول المسلحين إلى مدينة حماة، وأكد تمركز الجيش السوري في مواقع انتشاره القريبة والبعيدة عن المدينة وفي جميع الاتجاهات.

وقال المصدر العسكري: "لا صحة للأنباء التي تتناقلها صفحات الإرهابيين وبعض القنوات الإعلامية التي تتحدث عن دخول الإرهابيين إلى مدينة حماة من أي اتجاه وأن الوضع في كامل مدينة حماة طبيعي وآمن وأن قواتنا المسلحة تتمركز في مواقع انتشارها القريبة والبعيدة عن المدينة وفي جميع الاتجاهات وفي جهوزية تامة لصد ومواجهة أي هجوم محتمل".

وتحدث مصدر عسكري سوري في بيان منفصل عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين على طول محاور الاشتباك في ريف حماة الشمالي منذ الصباح. مؤكدا القضاء على أكثر من 300 مسلح بينهم جنسيات أجنبية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة حماة لتعزيز القوات الموجودة على الخطوط الأمامية والتصدي لأي محاولة هجوم قد تشنها التنظيمات الإرهابية المسلحة.