living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل يكون للبنان رئيس في العاشر من كانون؟

4
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إذا لم يطرأ تطور مفاجئ يقلب الأمور رأساً على عقب، لن تُشرِق شمس العاشر من كانون الثاني 2025 في لبنان بلا رئيس جديد للجمهورية، يملأ الفراغ الرئاسي المستمر منذ نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون في 31 تشرين الأول 2022، ويطلق صفارة البداية للسباق نحو إعادة انتظام المؤسسات، بدءاً بتشكيل حكومة جديدة، تضع حداً للتسيب المستمر في السلطة الإجرائية، التي تتولاها حكومة تصريف أعمال تمارس عملها خارج الدستور، وعلى نقيض الميثاق، وبلا ثقة من المجلس النيابي الحالي المنتخب قبل ثلاثة أعوام.
فاليوم، كرر الرئيس نبيه بري على لسان نائب رئيس مجلس النواب أن جلسة 9 كانون الثاني 2025 قائمة في موعدها، وأنها ستستمر حتى تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة ساحة النجمة، إيذاناً بانتخاب رئيس.
تأكيد الموعد أتى بُعيد تكرار الموقف الذي عبَّر عنه مستشار الرئيس الأميركي المنتخب مسعد بولس، بوجوب عدم الاستعجال في اختيار رئيس، وهو ما أرخى ظلالاً من الشك حول احتمالات التأجيل.
وفي غضون ذلك، بدا أن بعض القوى التي كانت تندد سابقاً بتعطيل النصاب وتشدد على إجراء الانتخابات في أسرع وقت، باتت تفضل الارجاء، ولو من دون إعلان موقف رسمي في الإعلام، وذلك للأسباب الثلاثة التالية:
أولاً، ترقب مصير اتفاق وقف النار، ولاسيما بعد التسليم والتسلم في البيت الأبيض.
ثانياً، متابعة المدى الذي يمكن أن تصل إليه التطورات المتسارعة ميدانياً في سوريا.
ثالثاً، غياب المرشح الجدي الموحد للقوى التي تصنف نفسها معارضة وسيادية، ولو أن أوساطاً في الفريق المذكور تنقل عن رئيس القوات امتلاكه إسماً رئاسياً سيعلن عنه في لحظة ما.
وفي موازاة المخاض السياسية الداخلي، مخاض وقف النار في الجنوب مستمر، في انتظار مباشرة لجنة المراقبة عملها بشكل كامل، على وقع استمرار الخروقات الاسرائيلية، وفي وقت وصف نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي آلية التطبيق بالمجهولة.
أما في الملف السوري، فلفت اليوم المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد، والذي قضى برفع أجور الجنود السوريين بنسبة خمسين في المئة، فيما كان رواد مواقع التواصل السوريون يتداولون بشكل واسع صوراً لزيارة قائم بها زعيم هيئة تحرير الشام الى قلعة حلب، ووسط معطيات عن قتال ضار على مختلف المحاور، تشدد اوساط المسلحين على ان دفته تميل لمصلحتها بشكل كبير، فيما تجزم الجهات السورية الرسمية بأن الخروق سيبقى محدوداً وموقتاً في انظار الحسم الكبير.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   