Bassil tras visitar al muftí Derian: Vincular la elección del presidente a la guerra es un gran error y somos capaces de entendernos como libaneses

A + A -

El jefe del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, señaló tras su visita al Gran Mufti de la República Libanesa Abdul Latif Derian en Dar al-Fatwa que "estamos en un renovado movimiento político interno comunicándonos con todas las fuerzas vivas libanesas, tanto parlamentarias como espirituales, para que podamos traducir esta solidaridad nacional entre los libaneses de la que fuimos testigos en la última guerra que Israel lanzó contra nosotros." Dijo "esta solidaridad surgió a pesar de todas las diferencias políticas, y estamos tratando de extenderla con un movimiento político que en última instancia conduzca a un entendimiento libanés sobre la elección de un presidente de la república que encarne esta solidaridad con un gobierno de rescate nacional y traduzca un entendimiento sobre cómo mantener al Líbano alejado de guerras y conflictos y protegerlo y defenderlo frente a los enemigos, específicamente Israel". Afirmó: "Hemos querido iniciar este movimiento desde Dar al-Fatwa, que reúne a todos los libaneses, y a través del cual hacemos hincapié en el mensaje de unidad, solidaridad y amor, porque a pesar de las diferencias y discrepancias políticas, el pueblo libanés, con su bondad y solidaridad, fue capaz de llevar la disputa política y elevar la unidad nacional y el sentimiento humano por encima de todas las demás cuestiones". Bassil subrayó que "nos preocupa comunicarnos con todas las partes y hay un derecho importante el 9 de enero", y añadió: "Esperamos que lleguemos a buen puerto sin que se reanuden los problemas en las fronteras y los ataques, porque la cuestión no ha terminado del todo y ahora estamos en un periodo de alto el fuego y esperamos alcanzar completo y una solución sostenible a través de él". Dijo: "pero esto requiere que haya un Estado, un presidente y un gobierno y que haya un gran entendimiento nacional sobre cómo proteger a Líbano y mantenerlo alejado de las guerras" y añadió: "Tenemos que hacer todo lo necesario entre nosotros porque está prohibido que no nos pongamos de acuerdo sobre un presidente que nos reúna, defina su misión y determine cómo trabajaremos juntos nosotros, él y el gobierno para salvar este país". En respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de elegir un presidente en la sesión del 9 de enero de 2025 si no se acuerda previamente un nombre, respondió: "Nos comunicamos con una lista de nombres con todos los bloques parlamentarios, y sé que el acuerdo es muy posible y traducido por las opiniones que escuchamos de todos los bloques y vimos que hay más de un nombre que puede obtener consenso, entonces ¿por qué poner esta posibilidad?" Concluyó subrayando que "acordar el nombre del presidente es una prioridad absoluta, pero si no es posible, seguramente un presidente electo es mejor que ningún presidente", y agregó: "Vincular la elección del presidente de la República a la guerra es un gran error y no debe repetirse", añadió, considerando que "se trata de un derecho de los libaneses y nosotros somos libaneses y el acuerdo sobre el presidente libanés lo determinan los libaneses y no nadie más y debe hacerse independientemente de cualquier otra cosa." Resaltó: "No es permisible seguir vinculando un derecho interno libanés a los acontecimientos de la región que pueden o no terminar, y dejemos que nuestra decisión sea libanesa, y mientras seamos capaces de llegar a un entendimiento como libaneses y evitar la cuestión más difícil de la guerra de Israel, al menos en solidaridad, al menos para abrazar a los llegados como resultado del desplazamiento, podemos hacer lo mismo, y estoy convencido como resultado del movimiento que hemos hecho de que somos capaces de llegar a un entendimiento." Bassil estuvo acompañado por el diputado Asaad Dargham y Ramzi Dessoum, miembro de la oficina de relaciones políticas y espirituales del "movimiento"