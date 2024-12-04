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عواصف رعدية وثلوج.. إليكم طقس الأيام المقبلة!

4
DECEMBER
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ،تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها في الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الشمالية مترافقة بعواصف رعدية متفرقة، وتبقى الرياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر،  على ان تنحسر الأمطار تدريجيا اعتبارا من المساء .

وجاء في النشرة الاتي:
 

-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة وطقس متقلب وماطر ويستمر تأثيره حتى مساء يوم الخميس حيث يستقر الطقس مع عودة درجات الحرارة للارتفاع تدريجيا.
تحذير: تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1700 متر.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت، 4  و 14 في زحلة، وبين 10 و 19 في محطة طرابلس، 

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  
غائم اجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وأمطار محلية من المتوقع ان تشتد أحيانا خلال الليل بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 50 كلم/س يرتفع معها موج البحر ، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر .
الخميس:  
غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ،تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها في الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الشمالية مترافقة بعواصف رعدية متفرقة، وتبقى الرياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر،  على ان تنحسر الأمطار تدريجيا اعتبارا من المساء .
الجمعة:  
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة .
السبت:  
غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع مع انخفاض إضافي بنسبة الرطوبة.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 19 درجة، فوق الجبال من 4 الى 12 درجة، في الداخل من 4 الى 16 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ، سرعتها بين 15و 45 كم/س.
-الانقشاع:  متوسط يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب والامطار .
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 80%.

-حال البحر:  هائج، حرارة سطح الماء:   22 درجة.
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   6,27
-ساعة غروب الشمس:  16,29

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