مصدر وزاري: اتفاق وقف إطلاق النار سيصمد ولن ينهار

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

أكّد مصدر وزاري مطلع لـ»الجمهورية»، انّ اتفاق وقف إطلاق النار سيصمد ولن ينهار على رغم من كل الاهتزازات التي يتعرّض لها منذ الاعلان عنه.

ولفت المصدر إلى انّ شيئا لم يتغيّر، منذ تاريخ التوصل إلى الاتفاق، على مستوى الوقائع السياسية والميدانية التي أدّت إلى ولادته، وبالتالي ليست هناك مسوغات يمكن أن تبرّر التراجع عنه.

واعتبر المصدر انّ الاتفاق لم يحصل حتى يسقط بعد أيام قليلة، مشيراً إلى انّ الخروقات الإسرائيلية هي رسائل موجّهة بالدرجة الأولى إلى المستوطنين النازحين في داخل الكيان، لمحاولة اقناعهم بأنّ حكومتهم حازمة في منع «حزب الله» من خرق الاتفاق واستعادة قدراته، وذلك سعياً الى طمأنتهم وتحفيزهم على العودة إلى الشمال.

ورجح المصدر ان تتمكن لجنة الإشراف الخماسية من احتواء الخروقات الإسرائيلية عند انطلاق نشاطها، خصوصاً انّ جنرالاً اميركياً يترأسها، لافتاً الى انّه يُفترض ان ليست لواشنطن مصلحة في أن تفشل اللجنة برئاستها منذ البداية.