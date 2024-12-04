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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 4 كانون الأول 2024

4
DECEMBER
2024
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الأخبار: للمرة الأولى أصوات داخل المؤسسة العسكرية تحذّر من «الفخ»: من يريد إضعاف عون كقائد للجيش وحرقه كمرشّح رئاسي؟

«فرصة» إعادة الإعمار: أيّ قطاع مصرفي نريد؟

الجنوب: معركة تثبيت المعادلات مستمرّة

شمال سوريا سباق بين التصعيد والدبلوماسية

 

 

 

البناء: واشنطن وأنقرة تدافعان عن جبهة النصرة وتحمّلان الدولة السورية المسؤولية / المجموعة العربية وروسيا تساندان موقف سورية وتدينان هجمات النصرة الإرهابية / واشنطن وتل أبيب تعلنان التمسك باتفاق وقف النار بعد ردّ المقاومة على الخروقات /

 

 

 


اللواء: لجنة المراقبة خلال 48 ساعة.. وتطمينات دولية بلجم الخروقات وعنتريات نتنياهو
جنبلاط يتريث بزيارة معراب للبحث في التسوية الرئاسية.. واعتراض في الشارع يواكب مجلس الوزراء

 

 

 

 

النهار: الجيش ولجنة الرقابة يحتويان التصعيد المعارضة: 9 كانون الثاني... "للانتخاب"

 

 

 

 

الجمهورية: لجنة الإشراف تبدأ مهمتها الجمعة
فرنسا: البرلمان هو الميدان

 

 

 


الديار: هل نجح ماكرون في مفاوضاته مع ولي العهد بن سلمان باعادة الاهتمام السعودي الى لبنان؟
مستشار ترامب للشرق الاوسط مسعد بولس اوضح قبول ادارة ترامب تحديد 9 كانون الثاني لجسلة انتخاب الرئيس
الهجوم في سوريا هدفه الوصول الى الهرمل وتطويق الحزب

 

 

 

 

?l'orient le jour: Le Hezbollah respectera-t-il (vraiment) le cessez-le-feu 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: ولي العهد السعودي يلتقي قادة دول ومسؤولين كباراً في الرياض
هامش انعقاد «قمة المياه الواحدة»

 

 

 


الأنباء الكويتية: اتفاق وقف إطلاق النار اهتز من دون أن يسقط وانزعاج دولي من الخروقات الإسرائيلية
استنساخ تجربة التقاطع لـ «إنتاج رئيس» واسم فريد هيكل الخازن قيد التداول

 

 

 


الوطن السورية: بوتين: يجب وضع حد بأقرب وقت للعدوان الإرهابي على سورية.. السوداني: العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة … اتصالات إقليمية ودولية لوقف العدوان الإرهابي ودمشق: الخطر سيمتد إلى دول أخرى

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