بري يسعى إلى "توافق وطني" على مرشح ينال دعم كتلتي حزب الله وأمل...

A + A -

الأنباء الكويتية: تعمل محركات «الإطفائي» الرئيس نبيه بري على تقاطع أقرب إلى توافق وطني على مرشح ينال دعم كتلتي «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) و«التنمية والتحرير» (أمل) و«لبنان القوي» (التيار)، و«التكتل الوطني المستقل» (المردة) و«النواب الأرمن» (الطاشناق) و«اللقاء التشاوري» الحديث الولادة من الخارجين من كتلة «التيار»، إلى غيرها من شخصيات نيابية مستقلة، فضلا عن إمكان التلاقي مع تكتل «الاعتدال الوطني» وغيره.

وسيترك تأمين أصوات كتلة «اللقاء الديموقراطي» للرئيس نبيه بري الذي تربطه علاقة وثيقة مع الرئيس السابق للقاء والحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط.