النائب فريد البستاني في حديث إذاعي لنقطة عالسطر: ورشة الاعمار لن تبدأ قبل انتخاب رئيس للجمهورية

A + A -

رأى النائب فريد البستاني في حديث لصوت لبنان عبر برنامج "نقطة عالسطر" أن ورشة الإعمار لن تبدأ قبل انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدًا على أهمية الحوار الوطني الذي سيكون أساساً لمشروع نهضة مالية واقتصادية واجتماعية، وسيؤدي إلى وضع استراتيجية دفاعية من ضمن الدولة وسياسة انقاذية واصلاحية إدارية ومالية .

وعن آثار الحرب، أشار البستاني إلى أن تأثيراتها ستستمر لعدة سنوات، مع توقعات بقدوم مساعدات من الدول الصديقة بعد انتخاب رئيس للجمهورية، بهدف دعم البلدات التي دُمرت. و إقامت بيوت جاهزة لإعادة النازحين إلى قراهم ليعيشوا بكرامة خطوة اولى في اعادة الإعمار..

وأكد البستاني أن الاقتصاد اللبناني في عهدة القطاع الخاص، وأن الدولة غير قادرة على تعويض المؤسسات الخاصة التي تضررت جراء الحرب، إلا أنها يمكن أن تخفف الأعباء عنها عبر تخفيض الضرائب وتطويل المهل. في ختام حديثه، عبّر عن تفاؤله بانتخاب رئيس للجمهورية في التاريخ الذي حدده الرئيس نبيه بري، مشددًا على أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، رغم بعض الخروقات، مدعوم دوليًا ولن يسقط. وأضاف أنه بعد انتخاب الرئيس، يجب الإسراع في تشكيل حكومة كفوءة من اختصاصيين، تعمل على إقامة ورش عمل حقيقية تساهم في تحقيق نهضة لبنان الجديد الذي يتمناه الجميع.