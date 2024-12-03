ايناس الجرمقاني: كلام ايناس عائد بحلّة جديدة...متى و أين؟

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"كلام إيناس"... برنامج اطل في اربع حلقات، ليستكمل بحلاقات تلاقي ما يحتاجه لبنان في هذه الفترة المصيرية ويعبّر عن صوت الناس...

الحلقات الاربعة تلك شكلت بداية جديدة لصوت الحق الذي أعتمدته في منطقي كمواطنة لبنانية وطنها لبنان، مذهبها لبنان، طائفتها لبنان، زعيمها لبنان وبالتالي مرجعيتي هي هذا الوطن ولا شيء سواه… ويأتي هذا البرنامج في وقتٍ سكت البعض وكان ينتظر من الرابح ومن الخاسر... اما انا فكنت أراهن على وطني و لم استطع ان اقف و اسكت فعبرت عن رأي بتجرد…

واليوم مع وقف إطلاق النار أعلن وقف كلام ايناس لهذه المرحله لأراكم السنه المقبلة في شكلٍ جديد وحديث جديد.

إيناس الجرمقاني