هاشم أسف لما صدر عن قوى المعارضة : معيب ان تصل الامور الى هذا الدرك

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أسف عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، في تصريح "لما صدر عن قوى ما يسمى بالمعارضة في مقاربتها لاتفاق وقف اطلاق النار ودور الجيش الوطني وكأن المطلوب إعفاء العدو الصهيوني من إرتكاباته وممارساته العدوانية لخرقه وقف اطلاق النار وقضمه أجزاء من الاراضي اللبنانية واعتدائه حتى على حرمة الاموات فأية سيادة تتحدثون عنها وباسمها".

وقال :" معيب ان تصل الامور الى هذا الدرك فبدل ادانة العدو وممارساته اذا بصوت هذه القوى تبرر الاعتداءات وما هم لها ارضاء الخارج مهما كانت نتائج هذه السياسة ومعها اصبح الصمت أبلغ".