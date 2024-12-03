الجمهورية: الخروقات "الاسرائيلية" تتزايد بشكل مكثف

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

على المقلب الأمني، تتزايد الخروقات الاسرائيلية بشكل مكثف لاتفاق وقف إطلاق النار، وتأخذ اشكالاً مختلفة عبر التحليق المتواصل للطيران الحربي والمسيّر في الأجواء الجنوبية وصولاً بشكل مكثف إلى الضاحية والعاصمة بيروت، وكذلك عبر التهديم المتواصل للمنازل ودور العبادة في البلدات، والتوغلات إلى داخل العديد من القرى التي لم يتمكن من التوغل اليها خلال المواجهات مع «حزب الله»، ولاسيما في ميس الجبل ومركبا والخيام، والتهديدات لأهالي البلدات الحدودية بعدم العودة اليها، وايضاً عبر القصف المدفعي للعديد من البلدات والغارات الجوية التي طالت في الايام الأخيرة منطقة صيدا، وكذلك استهدافات الطيران المسيّر، ما أدّى الى استشهاد عريف في أمن الدولة في النبطية، واستشهاد مواطن على مقربة من محطة تحويل الكهرباء في مرجعيون، اضافة إلى اصابة عدد من المواطنين بينهم جندي في الجيش اللبناني، باستهداف جرافة كانت تعمل بالقرب من مركز الجيش في بلدة حوش السيد علي في الهرمل.

وتفاقم الوضع بشكل خطير جداً في فترة بعد الظهر، حيث كثف الجيش الإسرائيلي من اعتداءاته بغارات جوية استهدفت مجرى نهر الليطاني في برغز والسريرة قضاء جزين وبلدة مارون الراس، وقصف مدفعي طال راشيا الفخار وكفر كلا وبيت ليف، فيما ردّ «حزب الله» على هذه الاعتداءات باستهداف موقع اسرائيلي في تلال كفر شوبا، حيث اعلن الحزب في بيان أنّ المقاومة الاسلامية نفّذت امس الاثنين، رداً اولياً تحذيرياً، مستهدفة موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة». واشار البيان إلى انّ الردّ جاء على إثر الخروقات المتكرّرة التي يبادر اليها العدو الاسرائيلي لاتفاق وقف الاعمال العدائية. وايضاً تّم تنفيذ هذه العملية بعد مراجعات عديدة للجهات المعنية لوقف هذه الخروقات. الّا انّها لم تفلح».

غارات

وفي فترة المساء كثف الجيش الإسرائيلي استهدافاته ونفذت الطائرات الحربية سلسلة من الغارات الجوية على مناطق واسعة، حيث شملت جبل صافي واللويزة ومليخ، بصليا، البريج في مرتفعات اقليم التفاح، بين حومين - دير الزهراني - عزة، حاريص، نبع الطاسة، محيط ارنون، اطراف برغز، اطراف دير سريان لجهة النهر ومرتفعات حلتا، كفرحمام، ويارون، طلوسة، عيناتا. فيما تعرضت للقصف المدفعي اطراف راشيا الفخار، اطراف شبعا، اطراف كفرشوبا، سهل الخيام.

وافيد أن الغارات المعادية أدت إلى وقوع العديد من الاصابات، وتحدثت معلومات عن شهداء في بلدة حاريص.

انتهاء الضربات

وفي وقت لاحق مساء امس، اعلن الجيش الاسرائيلي انتهاء الضربات الجوية على لبنان، مؤكدا الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار.