البنتاغون: أجرينا اتصالات مع روسيا وسط التصعيد الحالي في سوريا

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سبوتنيك عربية: أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، أن البنتاغون أجرى اتصالات مع روسيا وسط التصعيد الحالي في سوريا بهدف الحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة.

وقال رايدر خلال إحاطة صحفية: "قام قائد قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب [التحالف الأمريكي في سوريا] باستخدام الخط الساخن الذي نملكه مع روسيا لضمان بقاء قنوات الاتصال مفتوحة".





وأضاف المتحدث أن القوات الأمريكية تعمل في مناطق قريبة من الأحداث الجارية في سوريا، مما يبرر الحاجة إلى التواصل مع روسيا لتجنب أي "سوء تقدير".



وأكد رايدر: "سنواصل التواصل مع الدول في المنطقة أثناء مراقبتنا للوضع المتطور".