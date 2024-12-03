الأنباء الكويتية: خشية من تحريك الخلايا النائمة في لبنان على خلفية الأحداث السورية

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الأنباء الكويتية: علق مسؤول سياسي رفيع المستوى لـ«الأنباء» عن تأثير ما يجري حاليا من تطورات عسكرية في سورية على الساحة اللبنانية بالقول: «بالنسبة إلى التأثير على لبنان، هناك خشية من تحريك الخلايا النائمة من تنظيم (داعش) وجبهة النصرة. ممكن ياخدوا روح ويعملو مشاكل واضطرابات. لذا تعمل المخابرات في الجيش اللبناني على تفادي أي حركة مخلة بالأمن في الشمال تحديدا».

وتابع: «اما التأثير البعيد المدى فممكن حصوله بالمستقبل عندما يتم إعداد الحل الشامل للمنطقة: جغرافيا جديدة مثلا.

وعند تقسيم المنطقة من جديد وطبعا ليس بالمدى السريع، ووفقا لكلام سابق عن التقسيم، ممكن ان يخسر لبنان قطعة منه، في الشمال تحديدا. الا ان هذا الكلام سابق لأوانه.