عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 3 كانون الأول 2024

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الأخبار: المقاومة تكرَس حق الدفاع

قائد الجيش للأميركيين والفرنسيين: إسرائيل تعرقل الانتشار

شمال سوريا... الجيش يستعد لـ "معركة كبرى"

مجلس النواب يطوّق رئيس مجلس القضاء الأعلى: عبود لم يعد يغرّد وحيداً

النهار: تبادل الانتهاكات يهدّد بانهيار وقف النار... والمعارضة تباشر التنسيق للاستحقاق الرئاسي

الجمهورية: واشنطن لوقف الخروقات الإسرائيلية

إين لجنة المراقبة؟



الديار: حزب الله يتدخل لانقاذ «وقف النار»... الاتفاق «يهتز ولا يقع»؟

العدو يريد فرض وقائع ميدانيّة... «والكرة» في ملعب الدول الضامنة

اللواء: إسرائيل تهز وقف النار.. وتحذير أميركي لنتنياهو من «لعبة خطيرة»!

حزب الله يردّ في مزارع شبعا ويقصف الجليل ليلاً .. والمسيّرات فوق العاصمة وكل لبنان

البناء: الجيش السوري والحلفاء لتحضير الهجوم.. وروسيا وإيران لاجتماع مع تركيا وقطر / واشنطن وباريس تحمّلان الكيان مسؤولية تهديد وقف النار بالسقوط بعد 52 خرقاً / المقاومة تنفذ رداً تحذيرياً في «المزارع».. والاحتلال يردّ بغارات في الجنوب والبقاع

l'orient le jour: Israël et le Hezbollah jouent avec le (cessez-le)-feu

Le Hezbollah tire sur Israël pour la première fois depuis le « cessez-le-feu »

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: تقدم للفصائل في ريف حماة... وغارات سورية ــ روسية على حلب وإدلب

سيطرت على بلدات وقرى... ومناوشات حول قلعة المضيق الاستراتيجية



الأنباء الكويتية: مسؤول سياسي لـ «الأنباء»: خشية من تحريك الخلايا النائمة في لبنان على خلفية الأحداث السورية.. وحزب الله يُطلق صواريخ باتجاه شبعا «كردّ تحذيري» على الخروقات الإسرائيلية

كلام مسعد بولس «رنّح» موعد «الرئاسة» مؤجلاً الحسم إلى بداية عهد ترامب

الوطن السورية: جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم بطلب من سورية لمناقشة الهجوم الإرهابي على حلب … الرئيس الأسد: التصعيد يعكس محاولة تقسيم المنطقة وإعادة رسم الخرائط