أميركا "تستعيد" هيمنتها على المشرق: ترويض القوى الإقليمية (منير الربيع - المدن)

A + A -

منير الربيع - المدن

حقبة جديدة من النفوذ الأميركي تتقدّم في منطقة الشرق الأوسط والمشرق العربي بالتحديد. إنها العودة الأميركية الرابعة منذ حلف بغداد في الخمسينيات، إلى العودة الأطلسية في الثمانينيات، وما بعد أحداث الحادي عشر من أيلول، وفي هذه المرحلة بالتحديد، بعد "عملية طوفان الأقصى" والحرب الإسرائيلية على المنطقة، التي استدعت التدخل العسكري الأميركي المباشر والعودة إلى الشرق الأوسط، بعد سنوات من الانكفاء والتراجع لصالح "المواجهة" مع الصين. تراجعت أميركا طيلة السنوات الفائتة في المنطقة مع الاحتفاظ بنفوذ أساسي وقوي عبر تحالفات مع دول وأنظمة، ومن خلال تأثيراتها المالية والاقتصادية، وربما يشكل لبنان أبرز مظهر للنفوذ الأميركي من خلال العلاقة مع الجيش اللبناني والمصرف المركزي، وفي سوريا أيضاً. فعلى الرغم من تراجع أوباما عن لعب أي تأثير في تغيير النظام، أو توجيه ضربات له لصالح بناء التفاهم مع إيران، إلا أن أميركا احتفظت بقواتها العسكرية على الحدود السورية العراقية.



قطع طريق إيران

تعود الولايات المتحدة الأميركية من بوابتين. الأولى، اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. والثانية، التطورات التي تشهدها الساحة السورية، وتريد أميركا استثمارها للضغط على دمشق لقطع طرق الإمداد عن حلفاء إيران وإضعاف النفوذ الإيراني. وهو ما تريد واشنطن تكريسه من خلال فرض الشروط السياسية والأمنية والعسكرية على البلدين. وذلك ما يتجلى في لبنان من خلال رئاسة جنرال أميركي للجنة مراقبة آلية تطبيق القرار 1701 وحصر السلاح بيد الدولة، وما سيكون له من توابع سياسية. لا سيما أنه في البيان الأميركي الذي يتحدث عن اللجنة، يشير إلى رئاسة الجنرال العسكري لها، مقابل رئاسة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين مدنياً له. وهذا ما سيكون له تبعات بالمعنى السياسي، خصوصاً أن هوكشتاين وخلال زيارته الأخيرة إلى بيروت أبدى استعداده للعمل على إنجاز تسوية سياسية، تبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تشكيل السلطة وتثبيت الحدود البرية.



تجربة الثمانينات

منذ حرب فييتنام، اقتنع الأميركيون أنه لا يمكنهم التورط بحروب أهلية، وهو ما تكرر معهم في لبنان في الثمانينيات. إذ قوبلت قواتهم بالكثير من العمليات العسكرية، دفعتهم إلى الانسحاب من لبنان في العام 1983. ولكن في تلك الفترة كان هناك معادلة مختلفة، فكان الاتحاد السوفييتي لا يزال قوياً ويتمتع بنفوذ ودور كبيرين، وحينها كانت سوريا قد عززت تحالفها مع السوفييت، وكانت إيران قد بدأت بإطلاق مشروعها في المنطقة، فتكثفت العمليات ضد القوات العسكرية الأميركية، لا سيما أن حلفاء لسوريا وإيران شنوا الكثير من العمليات ضد القوات الأطلسية، ودخلوا في مرحلة إنقلابية على ما تكرس في اجتياح بيروت عام 1982، وما تلاه سياسياً وصولاً إلى اتفاق 17 أيار 1983. وبعد إسقاط اتفاق 17 أيار، حصل انقلاب كبير في الموازين اللبنانية وتجددت الحرب الأهلية، وتعرض الأميركيون لضربات دفعتهم إلى الانسحاب.



بعد 11 أيلول

عاد الأميركيون إلى المنطقة في لحظة أحداث 11 أيلول، من خلال حربي أفغانستان والعراق، وأطلقت واشنطن على هذه العودة عنوان "إعادة بناء الأمم"، والتي فشلت وتحولت إلى حروب أهلية. وكذلك بالنسبة إلى ثورات الربيع العربي التي أيضاً تحولت إلى حروب أهلية، وتحديداً في سوريا، في سيناريو مشابه تماماً للسيناريو العراقي، بفعل حجم وقوة التدخل الإيراني. فمنذ حرب العراق، ومرحلة ما بعد اغتيال رفيق الحريري في لبنان، وما بعد حرب تموز، تعزز النفوذ الإيراني في لبنان، حتى أصبحت الصورة منقسمة ما بين محورين، أميركي وإيراني. وهو ما تكرر في سوريا إبان اندلاع الثورة. حتى هذه الأيام بقيت معادلات المنطقة محكومة بتنافس أو تقاطع إيراني- أميركي، إلى أن شنّت إسرائيل حربها على المنطقة واستدرجت الولايات المتحدة الأميركية إلى ما تريده، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العنوان الأوضح للمعركة، وهو ضرب نفوذ إيران.